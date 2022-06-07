Pursaklar Sünnet şöleniyle şenlenecek

Ankara Pursaklar Belediyesi'nin geleneksel olarak düzenlediği ücretsiz toplu sünnet şöleni için kayıtlar başladı.

Sosyal belediyecilik anlayışı ile hareket ederek her yıl yüzlerce çocuğu sünnet ettiren Pursaklar Belediyesi, ilçede ikamet eden her ailenin faydalanabileceği Sünnet Şenliği için kayıtlara başladı.

Vatandaşların maddi durumlarına bakılmaksızın kayıtlarını almaya başlayan Pursaklar Belediyesi, sünnet ettirilen çocuklar ve aileleri için hazırlayacağı sünnet şöleni ile de hemşehrilerine unutulmayacak anlar yaşatacak.

‘‘Amacımız ailelere küçükte olsa katkı sağlamak, çocuklarımızın bu özel gününü daha da özel kılmak''

Yüzlerce çocuğun heyecanına ortak olacaklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Sosyal belediyecilik anlayışıyla Pursaklar'da ikamet eden hemşehrilerimizin çocuklarını sünnet ettiriyoruz. Amacımız ailelere küçükte olsa katkı sağlamak, çocuklarımızın bu özel gününü daha da özel kılmak. Sünnet olacak çocuklarımıza şimdiden geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Anne ve babaları da inşallah yavrularının mürüvvetlerini de görürler'' dedi.

Nasıl Kayıt Olunur?

Çocuklarını sünnet ettirmek isteyen aileler başvurularını 1 Haziran-15 Haziran tarihleri arasında yapabilecek. Başvurular, belediyenin 0 (312) 551 97 41 /97 45 numaralı telefonundan ya da Pursaklar Belediyesi Tebessüm Çarşısı'ndan yapılabilecek.