Pursaklar Yaşam Merkezinde hayat var

Pursaklar Belediyesi tarafından düzenlenen 7'den 70'e her yaş grubuna hitap eden kültür-sanat ve eğitim kurslarına tüm ilçe sakinleri yoğun ilgi göstermeye devam ediyor. Bu kapsamda eğitmenler tarafından Türk halk müziği, Türk halk oyunları, tiyatro, drama, zekâ oyunları, bağlama, gitar, piyano ve keman gibi çeşitli kurslar veriliyor.

Hafta içi ve hafta sonu alanında uzman eğitmenler tarafından ücretsiz olarak verilen eğitimleri yakından takip eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, çalışmalar hakkında eğitmenlerden bilgi aldı.

"Pursaklar halkının bir yandan yeni beceriler kazanırken bir yandan da keyifli vakit geçiriyor"

Pursaklar halkının bir yandan yeni beceriler kazanırken bir yandan da keyifli vakit geçirdiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Yaşam Merkezimizde hayat var. Her yaş grubuna hitap eden, kültür, sanat, spor, eğitim, hobi, eğlence kurslarımız doludizgin devam ediyor. Yetenek kurslarımız ilgisi olan yeteneğini keşfetmek isteyen herkesi Pursaklar Yaşam Merkezimize bekliyoruz" dedi.