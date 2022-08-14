Pursaklar yaz konserlerinde "Ankara" rüzgarı esti

Şehit Salim Akgül Amfi Tiyatrosu'nda her hafta birbirinden değerli sanatçıların sahne aldığı yaz konserleri ile vatandaşlar dolu dolu bir ağustos ayı geçiriyor. Yaz Konserlerinin üçüncü haftasında ilk olarak Ahmet Ozan'ın sahne aldığı konserde daha sonra Veli Erdem Karakülah sahneye çıktı. Konser alanını hınca hınç dolduran müzikseverler, Ankara oyun havaları ile coşku dolu bir yaz akşamı geçirdi. Dinleyiciler arasında yer alan Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin de şarkılara eşlik etti.

“Hemşehrilerimizin kültür ve sanatı her yönüyle yaşayabilmeleri için farklı etkinlikler düzenliyor ve planlıyoruz”

Pursaklar yaz konserleri ile vatandaşlarla birlikte keyif dolu bir akşam yaşadıklarını ifade eden Başkan Çetin, "Hemşehrilerimizin ilçemizde kültür ve sanatı her yönüyle yaşayabilmeleri için farklı etkinlikler düzenliyor ve planlıyoruz. Önümüzdeki hafta cumartesi de Pursaklar yaz konserleri ile birbirinden değerli sanatçılarımızı Şehit Salim Akgül Parkı Amfi Tiyatrosu'nda ağırlayacağız. Tüm hemşehrilerimizi bu hafta olduğu gibi önümüzdeki hafta da bu büyük coşkuyu yaşamaya davet ediyorum'' dedi.