Pursaklar zabıtası yılbaşı denetiminde

Pursaklar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 2019'un arifesinde kuruyemişçiler, tekel bayileri, pastaneler, kasaplar ve lokantaları mercek altına aldı.

Zabıta ekipleri tüketicilerin sağlıklı ve hijyenik şartlarda üretilmiş ürünleri tüketebilmesi için denetimlerini sıkılaştırdı. Yılbaşı arifesinde denetimlerini yoğunlaştıran Pursaklar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kuruyemişçiler, tekel büfeleri, lokantalar, kasaplar ve pastaneler gibi birçok noktada denetim yaptı. İş yeri denetimlerinde kullanılan ve tüketime sunulan gıdaların sağlıklı olup olmadığı, hijyen şartlarına uyulup uyulmadığı, içkili mamullerin sahte olup olmadıkları ve son tüketim tarihlerine uygunluk, iş yerinin ticari faaliyet gösterebilmesi için temin etmesi gereken belgeler gibi konular dikkate alındı. Denetimlerde eksikleri bulunan işletmelere gerekli uyarıları yapan ekipler, mevzuata uymayan esnafa yasal işlem uyguladı.

Zabıta Müdürü Ali Ay, “Tüketicilerimizin aldıkları gıda maddelerinde seçici olmaları ve tüketim sürecinde özellikle hayvansal gıdalarda muhafaza koşullarına dikkat etmeleri gerekmektedir. Etiketsiz ve ambalajsız ürün satın alınmaması ve ambalajı bozulmuş, son kullanma tarihi geçmiş, etiket bilgileri uygun olmayan ürünlerden kaçınmaları gerekir” dedi.

Pursaklar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yılbaşı öncesi gıda güvenliği hususunda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için denetimleri gece gündüz sürdürüyor.