Pursaklar'a bir sosyal tesis daha yapılıyor

Ankara'nın Pursaklar ilçesi Altınova Mahallesi'ne belediye ekiplerince çok amaçlı sosyal tesis inşa ediliyor. Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, yeni bir çok amaçlı sosyal tesisi kazandırmak için devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Modern ve tam donanımlı mekanları ilçenin farklı mahallerine kazandırmak için çalışmaya devam ettiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Geleceğimizin mimarı olan gençlerimize Millet Kıraathanelerimizle yatırım yapmaya devam ederken, ilçemizdeki kadınların boş vakitlerini değerlendirmeleri ve mesleki eğitimler almaları için Hanım Evleri ve büyüklerimizin hoşça vakit geçirebilmeleri için de Dede Torun Evimizi inşa ediyoruz. Sosyal tesisimizin çevresinde gerçekleştireceğimiz çalışmalarla da ağaçların, bitkilerin olacağı yeşille iç içe mekanlar kazandıracağız. İnşallah çalışmalarımız çok kısa süre içerisinde bitecek. En güzeli için çalışıyoruz, az kaldı" dedi.

Belediye ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar tamamlandığında; gençlerin istifade edeceği Millet Kıraathanesi, kadınların istifade edeceği Hanım Evi ve yaşlıların gün boyu vakit geçirebileceği Dede Torun Evini içinde barındıran çok amaçlı bir tesis olarak hizmete açılacak.