Pursaklar'a Millet Bahçesi müjdesi

Pursaklar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından, yapılması planlanan Gümüşoluk Millet Bahçesi için jeolojik zemin etüt çalışmalarına başlandı. Pursaklar Belediyesi'nin hazırlamış olduğu Millet Bahçesi ilan edilen alanın imar planı değişikliği Bakanlık tarafından tamamlanması için gerekli olan imara esas kurum görüşleri; kültür varlıkları koruma kurum görüşü, DSİ, karayolları kurum görüşleri tamamlandı. Gümüşoluk Göleti Millet Bahçesi projesinin hayata geçirilmesi için çalışmaların hızla devam ettiğini ifade eden Başkan Ertuğrul Çetin, yeşil alanlarıyla, hem göz zevkine hitap edeceğini hem de insanların keyif alacağı ortamların inşa edileceğini belirtti.

‘‘Yoğun yeşil alanı ve doğal göleti ile birlikte çok güzel bir yaşam alanı olacak''

Gümüşoluk Göleti Millet Bahçesinin tamamlanması ile birlikte ilçe sakinlerine nefes aldırıcak yeni bir yaşam alanının daha hizmete gireceğini dile getiren Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘Hemşehrilerimizin haftanın yorucu koşuştumasından bir nebze olsun uzak kalmasına yardımcı olacak olan Gümüşoluk Göletimizde jeolojik zemin etüt çalışmalarımıza başladık. Sondaj yapılarak inşasına başlanacak olan Millet Bahçesinin zemin raporları hazırlanıyor. Yoğun yeşil alanı ve doğal göleti ile birlikte çok güzel bir yaşam alanı olacak. Bir an önce inşaat aşamasına geçip çalışmaları hızlı bir şekilde tamamlayarak Millet Bahçemize kavuşacağımız günü iple çekiyoruz'' dedi.