Pursaklar'da 12 bin 400 kişi kitap okuyup sınava girdi

Pursaklar Kitap Okuyor Projesi kapsamında ilçe genelinde 12 bin 400 öğrenci ve veli, Pursaklar Belediyesi tarafından hediye edilen 12 bin 400 kitabı 3 ayda okuyup 48 okulda aynı anda sınava girdi.

Pursaklar Belediyesi, Pursaklar Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen Pursaklar Kitap Okuyor etkinliğine ilkokul 3'üncü sınıftan 12'nci sınıfa kadar 12 bin 84 öğrenci ile 316 veli katıldı. Ocak ayında Pursaklar Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenen 12 bin 400 kitabı belediyenin hediyesi olarak 48 okula dağıttı. Sınava giren adaylar, üç ay boyunca kendi kategorilerinde belirlenen kitapları okuyup, sınava tabi tutuldu.

İlçe genelindeki 48 okulda aynı anda yapılan sınav için okulları ziyaret eden Pursaklar Kaymakamı İhsan Kara, Pursaklar Belediye Başkanı Ayhan Yılmaz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıçgil, sınav kitapçıklarını öğrencilere dağıtıp başarılar diledi. İlk olarak Dede Korkut Lisesini ziyaret eden Kaymakam Kara ve Belediye Başkanı Yılmaz, öğretmenlerle bir araya geldi. Burada kısa bir konuşma yapan Kaymakam Kara, “Belediye başkanımıza teşekkür ediyorum, görevinde başarılar diliyorum. Bu yarışmalara belediyemiz ile birlikte devam edeceğiz inşallah” dedi.

Öğretmenlere hitaben yaptığı konuşmada belediye olarak her zaman öğrencilerin, öğretmenlerin yanında olduklarını belirten Başkan Yılmaz ise, “Göreve başladığımızda Milli Eğitim Müdürümüz Mustafa Bey ile ilk bu konuyu ele alıp geciktirmeden yapılması gerektiğini söyledik. Çünkü kitap okumak ve eğitim bizim için önemlidir. Çocuklarımızın geleceği için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Sayın Kaymakamımıza, Milli Eğitim Müdürümüze teşekkür ediyorum” dedi.

Bundan sonraki süreçte Kaymakamlık, Belediye ve Milli Eğitim Müdürlüğü olarak yeni ortak çalışmaların da olacağı müjdesini veren Başkan Yılmaz, protokol üyeleriyle birlikte Dede Korkut Lisesi ile Azmi Ertuğrul İlkokulundaki sınıfları gezerek test kitapçıklarını dağıtıp başarılar diledi. Okul çıkışında öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Pursaklar Belediye Başkanı Ayhan Yılmaz, miniklerle yakından ilgilenip hatıra fotoğrafı çektirdi.

Dereceye girenlere ödülleri 23 Nisan'da verilecek

İlçe genelinde yapılan Pursaklar Kitap Okuyor etkinliğinin sonuçları 23 Nisan'da Ülker İlkokulundaki programda açıklanarak, dereceye girenlere ödülleri verilecek. Yarışmanın tüm kategorilerinde dereceye girip 1'inci olan laptop, 2'nci olan powerbank, 3'üncü olan ise kulaklık kazanacak.