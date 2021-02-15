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Pursaklar'da ağaçlandırma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor

Ağaçlandırma çalışmalarına hız veren Pursaklar Belediyesi, daha yeşil bir ilçe hedefiyle ağaç dikim çalışmalarına devam edildiğini duyurdu.

Ağaç dikimiyle ilgili açıklamada bulunan Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, “Fidanlık değil orman yapıyoruz” dedi.


Pursaklar'da metrekareye düşen yeşil oranını arttırmak için gerekli çalışmalarını sürdüren Pursaklar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, bu kapsamda ilçe genelindeki çalışmalarına ara vermeden devam ettiği belirtti.


Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Çetin, “Çevrenin korunmasına ve yeşil alanlara büyük önem veriyoruz. Hemşehrilerimize hizmet etmek için çalışıyor, dolayısıyla hızlı bir şekilde ilçemizin yeşillenmesini istiyoruz. Büyük boylu ağaçlarla çok kısa sürede ilçemizi yemyeşil hale getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bugün dikilen ağaçlar, yarın bizden sonra gelecek olan nesillere bırakabileceğimiz en büyük miras olacaktır” dedi.

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