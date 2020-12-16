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Pursaklar'da ağaçlar toprakla buluştu

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, daha yeşil Pursaklar için yürüttüğü ağaçlandırma çalışmaları ile yeni ağaçları toprakla buluşturdu.


Sonbahar ayları itibariyle ağaç dikimine başlayan Pursaklar Belediyesi, ilçedeki yeşil oranını artırmayı ve yeşil alanların korunmasına dönük çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin'in katılımıyla gerçekleşen ağaç dikme çalışmalarında üç yüz adet kara çam fidanı toprakla buluştu.



“Gelecek nesillere bırakabileceğimiz en değerli mirasın yaşanabilir ve sağlıklı bir çevre olduğunu düşünüyoruz”


Pursaklar'a estetik ve görsel zenginlik kazandırmak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Pursaklar Belediyesi olarak her fırsatta ilçemizi daha da güzelleştirmek adına ağaç dikmeye ve yeşil alanların sayısını artırmaya çabalıyoruz. Mevsimlik çiçeklendirmelerin yanı sıra ağaç dikimi çalışmalarını da sürdürüyoruz. Gelecek nesillere bırakabileceğimiz en değerli mirasın yaşanabilir ve sağlıklı bir çevre olduğunu düşünüyoruz. İlçemizi değiştirmeye güzelleştirmeye devam ediyor, aynı zamanda çevreye ve yeşile duyarlılığı artırmayı amaçlıyoruz. İlçemizin geleceği için çalışmaya aynı kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

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