Pursaklar'da Akıl Oyunları Tasarlama Turnuvası şampiyonlarına ödül

Pursaklar Belediyesi Nezaket Kreş Okulu'nda düzenlenen Akıl Oyunları Tasarlama Turnuvası'nda dereceye giren minik öğrencilere ödülleri törenle verildi.

Pursaklar Belediyesi Nezaket Kreş Okulu öğrencilerinin zeka becerilerini geliştirmek amacıyla eğitmenleri tarafından organize edilen Akıl Oyunları Tasarlama Turnuvası sona erdi. Okulda akıl ve zeka oyunları ile vakitlerini daha verimli geçirmelerinin sağlanması amacıyla düzenlenen turnuvada çocuklar ortaya koyduğu yeni akıl oyunları ile yarışmaya damgalarını vururken, dereceye giren çocuklara ödülleri eğitmenleri tarafından takdim edildi.

‘‘Çocuklarımızın çok yönlü gelişimlerini sağlamak ve aktif öğrenme ortamları oluşturmak için çeşitli turnuvalar düzenliyoruz''

Nezaket Okulları'nda çocukların zeka becerilerini geliştirmek amacıyla pek çok etkinliğin yapıldığını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘Çocuklarımızın çok yönlü gelişim sağlaması, özgüven ve yeteneklerini sergilemeleri bakımından bu tür etkinliklere büyük önem veriyoruz. Çocuklarımızın çok yönlü gelişimlerini sağlamak, aktif öğrenme ortamları oluşturmak ve çalışmalarını verimli bir şekilde yürütülmeleri için çeşitli turnuvalar düzenliyoruz. Akıl oyunları gibi eğitici turnuva ve etkinliklerle de öğrencilerimizi eğlenerek öğrenmelerini ve kişisel gelişimlerine katkı sağlıyoruz. Akıl Oyunları Tasarlaması Turnuvası ile de çocuklarımız ortaya koydukları tasarımlarla da geleceğe dair büyük umutlar veriyor'' dedi.