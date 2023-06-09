Pursaklar'da ata tohumları ata bahçesinde toprakla buluştu

Tarımda ithal tohumların önüne geçmek adına yerli tohumları teşvik etmek için çeşitli çalışmalar yürüten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Endemik Vadi Ata Bahçesi'nde yerli tohumları toprakla buluşturdu.

İki yıldır yapmış olduğu çalışmalarla Pursaklar'da tarımsal alanda yerli ve milli tohumların yaygınlaştırılması adına önemli adımlar atan Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Endemik Vadi Ata Bahçesi'nde ata tohumlarını toprakla buluşturdu. Alanı da gezen Çetin, yeşil biber, kırmızı biber, kavun, kırmızı ve yeşil dolma biber, acı biber, soğan, domates, mısır, ayva, karpuz, patlıcan vb. birçok sebzenin ekimini yaptı.

‘‘Ata tohumları kaybolmasın diye özenle dikimler yapıyoruz''

Pursaklar Belediyesi olarak yerli ve milli tohumların ekimine öncülük etmeye devam ettiklerini belirten Çetin, ‘‘Ata tohumları kaybolmasın diye özenle dikimler yapıyoruz. Geçen seneden biraz daha fazla çeşide sahip olduk. Her yıl üstüne ekleye ekleye devam ediyoruz. Yerli tohumların ilçemizde ekimini yaygınlaştırmaya yönelik projelerimizle tarım potansiyelimizi geliştirmeye, ürün çeşitliliğini artırmaya da gayret ediyoruz. Yerli tohumlarımızı verimli bir şekilde üretimini sağlayarak ilçe genelinde yaygınlaştırmaya devam edeceğiz. Her yıl olduğu gibi elde edeceğimiz tohumları hemşehrilerimize dağıtacağız'' dedi.