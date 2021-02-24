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Pursaklar'da belediye personeline madde bağımlılığı semineri

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ve Pursaklar Belediyesi tarafından “Narko Rehber” projesi kapsamında belediye personeline uyuşturucu ve madde bağımlılığı ile ilgili seminer verildi.


Sahada görev yapan belediye personelinin madde bağımlısı kişiler ile karşılaşmaları durumunda nasıl bir tutum sergilemeleri konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla düzenlenen seminere birim müdürleri ve personeller katıldı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından slayt sunum eşliğinde personele "vatandaşları tehdit eden narkotik maddeler ve özellikleri, madde bağımlılığı, bağımlılık yapıcı maddeler, madde kullanıcısı nasıl tanınır, sokak satıcısı nasıl tanınır, şüpheli mekânlar, madde kullanımı ve satışının hukuki boyutları" başlıkları altında dikkat etmeleri gerekenler anlatılarak bilgi verildi.


Belediye Meclis Salonu'nda korona virüs tedbirlerine dikkat edilerek gerçekleştirilen seminer, uyuşturucuyla mücadele yöntemlerinin anlatılmasının ardından soru cevap bölümüyle sona erdi.

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