Pursaklar'da Berat Kandili'nde eller depremzedeler için semaya açıldı

On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in habercisi, rahmet ve mağfiret gecesi olan Berat Kandili münasebetiyle Pursaklar Belediyesine bağlı Hüma Sultan Hanım Evinde kandil programı düzenlendi. Berat Kandili programında, depremde hayatını kaybeden vatandaşlara dualar edilip, Kur'an-ı Kerim okundu. Kandil programının ardından katılımcılara kandil simidi ikram edildi.

‘‘Berat Kandili vesilesiyle kursiyerlerimiz deprem bölgesinde vefat edenler vatandaşlarımız için dua edip, Kur'an-ı Kerim okudular''

Berat Kandili gecesinde ellerin ve gönüllerin herkese uzanabileceği şekilde semaya açıldığını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘Hüma Sultan Hanım Evimizin değerli kursiyerleri, Berat Kandili vesilesiyle bir araya gelerek deprem bölgesinde vefat edenler vatandaşlarımız için dua edip, Kur'an-ı Kerim okudular. Başta depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara Allah'tan acil şifalar diliyorum. Allah (c.c.) kabul etsin inşallah'' dedi.