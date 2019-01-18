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Pursaklar'da binlerce öğrenci karne heyecanı yaşadı

Pursaklar’da binlerce öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Pursaklar'da binlerce öğrenci karne heyecanı yaşadı. Pursaklar Kaymakamı İhsan Kara ve Belediye Başkanı Selçuk Çetin de bu heyecana ortak olup, Gümüşoluk İlkokulunda öğrencilere karne dağıttı.


Pursaklar Gümüşoluk İlkokulunda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan tören, karne dağıtımı ile son buldu. Karne törenine Pursaklar Kaymakamı İhsan Kara, Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıçgil, okul müdürü, idareciler, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Öğrencilere karnelerini dağıtan Başkan Çetin, “Cehaletten kurtulmanın tek yolu okumaktır. Elimizden geldiği kadar eğitime destek verdik. İstedik ki herkes okusun. Çünkü Rabbim ‘Oku' diyor. Başarılar diliyorum. Rabbim yüzünüzden tebessümü eksik ettirmesin” dedi.


Kaymakam Kara da, “Karne hayatın her şeyini anlatmaz. Sosyal zekâ, duygusallık, feraset ve basiret de gerekiyor. Bunları öğretmenlerimizin öğretmesi gerekiyor. Bütün eğitim camiamıza teşekkür ediyorum. Okullarımıza verdiği destekten dolayı Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Öğrencilerin karne sevincini paylaşan ilçe protokolü, çocuklara karnelerini ve başarı belgelerini vererek hatıra fotoğrafı çektirdi.


Türkiye'nin ilk ve tek projesi olan Pursaklar Belediyesi Nezaket Okulu öğrencileri de ilk karnelerini Başkan Çetin'in elinden aldı. Pursaklar Belediyesi Yavuz Sultan Selim Nezaket Okulundaki karne törenine de katılan Başkan Selçuk Çetin, minikleri tebrik edip ilk karnelerini verdi. İlk defa karne almanın mutluluğunu yaşayan 4-6 yaş arası çocuklar, günün anısına Pursaklar Belediye Başkanı Çetin ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

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