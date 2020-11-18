Pursaklar'da bir dizi önlemi yeniden hayata geçiyor

Türkiye genelinde vaka sayılarının hızla artışa geçmesi bazı kısıtlama kararlarını beraberinde getirdi. Bu kapsamda hem toplumda hem de çalışanlar arasında virüsün yayılmasını önleme ve herhangi bir hizmet aksamasına yol açmamak için çalışmalarını sürdüren Pursaklar Belediyesi, bir dizi yeni önlem aldı. Belediye bünyesindeki tüm kurslar, kreşler, spor aktiviteleri, kütüphaneler ve diğer aktiviteler durduruldu. Başkan Ertuğrul Çetin, esnafları ziyaret ederek yeni alınan kararlar konusunda bilgilendirmede bulundu.

‘‘Acı dolu günlere değil mutlu gülümsemelere hep birlikte ulaşalım''

Maske, mesafe ve hijyen kuralının önemine değinen Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘Bugünleri yine aynı kararlılıkla birlikte mücadele ederek atlatabiliriz. Kendimiz ve toplum sağlığı için yapabileceğimiz en önemli şey sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralına azami derecede uymamız gerekiyor. Ülkemizden bu virüs belasını söküp atana kadar rehavete kapılmadan son virüs yok olana kadar tedbirlere sıkı bir biçimde uymamız gerekmektedir. Acı dolu günlere değil mutlu gülümsemelerin olduğu güneşli günlere hep birlikte ulaşmamızı temenni ediyorum'' dedi.

Belediye yetkilileri tarafından yapılan açıklamada yeni korona virüs tedbirlerin en kısa sürede uygulamaya geçeceği bildirildi.