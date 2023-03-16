Pursaklar'da camiler Ramazan ayına hazırlanıyor

Pursaklar Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Ayı itibari ile camilerde kılınacak olan teravih namazları öncesi vatandaşların, daha hijyenik ortamlarda ibadetlerini yerine getirebilmeleri için temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Süpürme işlemleri, tozların alınması, camların silinmesi, ayakkabılıkların ve merdivenlerin silinmesi, abdesthanelerin yıkanması vb. alanların detaylı bir şekilde temizleyen belediye ekipleri, teravih namazlarına yoğun ilgi göstermesi beklenen cami cemaatinin kullanımına hazır hale getiriyor.

‘‘Ramazan ayının yaklaşmasıyla ekiplerimiz camilerin bakım ve temizliğini yapmaya devam ediyor''

Vatandaşların ibadetlerini gönül rahatlığıyla yapabilmeleri için yoğun mesai harcadıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘Ramazan ayının yaklaşmasıyla ekiplerimiz ilçemizde bulunan camilerin bakım ve temizliğini yapmaya devam ediyor. İlçe genelindeki tüm camilerimizde kapsamlı bir şekilde temizliyoruz. Hemşerilerimizin ibadetlerini huzur içinde, sağlıklı ortamlarda yapabilmeleri için temizlik ve dezenfekte çalışmalarımızı Ramazan ayı boyunca aralıksız sürdürmeye devam edeceğiz'' dedi.