Pursaklar'da çevre temizliğine büyük önem

Cadde, sokak ve kaldırımlar detaylı biçimde yıkanıyor.

Pursaklar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlığı ve çevre temizliği kapsamında, gün içinde yoğunluk olduğu alanlar başta olmak üzere ilçe genelindeki yolları ve kaldırımları, detaylıca temizleyip, köpüklü suyla yıkıyor. Belediye ekipleri mesai mefhumu gözetmeksizin, temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Kirlenen yol ve kaldırımları yıkayan ekipler, basınçlı su ile ilçe sakinlerine daha temiz ve sağlıklı bir ortam sunabilmek için büyük çaba sarf ediyor.

‘‘Bizim için önemli olan hemşehrilerimizin sağlığıdır''

Yaz ayları boyunca ilçenin cadde ve sokaklarında yol ve kaldırım yıkama çalışmalarına devam edeceklerini belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘Belediye olarak gerçekleştirmiş olduğumuz temizlik çalışmalarıyla ilçemizi daha yaşanılabilir, daha temiz ve daha nezih bir yer haline getirme çalışmalarımız artarak devam ediyoruz. Cadde ve sokaklarımız belirlenen plan ve program dâhilinde sürekli temizleniyor. Bizim için önemli olan hemşehrilerimizin sağlığıdır. Biz onların sağlığını korumak adına üzerimize düşeni yapıyor ve yapmaya devam edeceğiz. İlçe temizliği için gecesini gündüzüne katan, canla başla çalışan mesai arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum” dedi.