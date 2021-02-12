Pursaklar'da çocuklar hem eğleniyor hem öğreniyor

Pursaklar Belediyesi'nde bulunan Nezaket Kreş Okulu'nda çocukları hayata hazırlamak, çeşitli eğitici ve öğretici oyunlarla yeteneklerini keşfetmelerini sağlamak amacıyla eğitimlerin devam edildiği duyuruldu.

Çocukların belirli saat aralığında yaşıtlarıyla eğlenme ve sosyalleşme imkânı bularak oyunlar oynayıp, kaliteli vakit geçirebildikleri ve özellikle çalışan ailelerin huzur içinde çocuklarını teslim edebildiği Pursaklar Belediyesi Nezaket Kreş Okulu'nda eğitici etkinlikler gerçekleştiriliyor. Pandemi kuralları dikkate alınarak gerçekleştirilen etkinliklerde minik öğrencilerin, yer yön kavramlarını birbirleri ile kıyasıya yarışarak öğrendiği ifade edildi.

Çocukların eğlenirken öğrendiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Korona virüs tüm insanlığı olumsuz yönde gibi sosyalleşme döneminin başında olan çocuklarımızı da derinden etkiledi. Tüm tedbirlerin belediye güvencesinde alındığı Nezaket Okulumuzda çocuklarımız gönül rahatlığı ile oyun oynayabiliyorlar. Arkadaşları ile oyunlar oynarken aynı zamanda öğrenme becerilerini sergileyen çocuklarımızın gelişmeleri için kreşlerimizde eğitmen arkadaşlarımız büyük emek sarf ediyor. Çocuklarımızın bu zor günde eğitimden uzak kalmamaları için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.