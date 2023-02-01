Pursaklar'da çocuklar yarıyıl tatilinde doyasıya eğleniyor

Pursaklar Belediyesi, tiyatro gösterilerinden botanik etkinliğine, sihirli kum atölyesinden gölge oyunlarına kadar birçok etkinlikler ve Kukla Show gösterisi ile çocuklara eğlence dolu günler sunuyor. Pursaklar Yaşam Merkezi Sinema Salonunda gerçekleştirilen Kukla Show gösterisinde çocuklar unutulmayacak bir gün yaşayarak, doyasıya eğlenme fırsatı buldu.

‘‘Küçük kardeşlerimizin gözlerinde gördüğümüz sevinç ve mutluluk dünyalara bedel''

Çocuklara unutamayacakları bir yarıyıl tatil serüveni yaşatmaya devam ettiklerini belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘Çocuklarımızın dolu dolu bir yarıyıl tatili geçirmeleri için hazırladığımız etkinlik programımız hız kesmeden devam ediyor. Bugünde çocuklarımız keyif dolu vakit geçirdikleri Kukla Show etkinliği düzenledik. Küçük kardeşlerimizin gözlerinde gördüğümüz sevinç ve mutluluk dünyalara bedel. Onlar için ne yapsak azdır. Onların yüzlerinin güleceği programlar yapmaya devam edeceğiz'' dedi.