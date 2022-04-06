Pursaklar'da çocuklar yaşayarak öğreniyor

Pursaklar Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle endemik vadide ilkokul öğrencilerine yönelik ‘‘toprak, tohum, çiçek, bitki'' dersi vermeye başladı.

Endemik bitkilerin gelecek nesillere aktarılması, Ankara keçisi, Ankara güvercini, Ankara kedisi ve Ankara tavşanının bulunduğu endemik vadide ilkokul öğrencilerine yönelik ‘‘toprak, tohum, çiçek, bitki'' dersi verilmeye başlandı. Şehir ortamında doğayla doğrudan bağ kurma imkanı sunan endemik vadide çocuklar, endemik bitki ve hayvanlarla vakit geçirmenin keyfine varıyor.

‘‘Çocuklarımız, hem öğreniyor hem de kendi ata domatesi tohumlarını saksılara ekiyor''

Endemik vadide çocukların eğitim alırken aynı zamanda toprakla içli dışlı olacaklarını belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile planladığımız takvim dahilinde ilkokul öğrencilerimize endemik vadide toprak, tohum, çiçek, bitki dersi vermeye başladık. Çocuklarımız, almış oldukları derslerle hem öğreniyor hem de kendi ata domatesi tohumlarını saksılara ekiyor. Ayrıca burada çocuklarımız doğaya vakit ayırmanın keyfine varırken, tohumları toprakla buluşturmanın da mutluluğunu yaşıyor'' dedi.