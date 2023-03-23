Pursaklar'da çok amaçlı sosyal tesislere bir yenisi eklendi

Her kesimden vatandaşın hayatına dokunan, sosyal ve kültürel projeleri hayata geçiren Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Altınova Mahallesi'nde 7'den 70'e tüm ilçe sakinlerinin buluşma noktası olacak çok amaçlı sosyal tesisi hizmete açtı.

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin göreve gelir gelmez Altınova Mahallesine kazandırdığı basketbol sahaları, mahalle konakları, asfalt ve kilitli parke yol yenileme, çocuk oyun alanları ve sağlık merkezi yenileme çalışmaları ile mahalle sakinlerinin büyük takdirini kazanırken, Altınova Mahallesindeki tüm vatandaşlara hitap eden çok amaçlı sosyal tesisi tamamlayarak, vatandaşların hizmetine açtı.

‘‘Çok amaçlı sosyal tesisimizi hemşerilerimizin hizmetine kazandırdık''

Altınova Mahallesine yeni bir soluk katacak olan çok amaçlı sosyal tesisi hizmete kazandırdıklarını ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘Gençlerimizin gönül rahatlığı ile derslerini çalışabileceği Millet Kıraathanemizi, hanımların yeni beceriler kazanabileceği Hanım Evimizi, büyüklerimizin gün boyu huzurlu vakit geçirebileceği Dede-Torun Evimizi içinde barındıran Çok Amaçlı Sosyal Tesisimizi hemşerilerimizin hizmetine kazandırdık. Bu vesile ile Altınova'mızda hemşerilerimizle bir araya gelerek sohbet ettik, yaptığımız ve yapacağımız hizmetleri anlattık. Rahmet ve bereket ayı olan Ramazan aylarını tebrik ettik'' dedi.

Belediye ekiplerince tamamlanan çalışmalar sonucunda gençlerin istifade edeceği Millet Kıraathanesi, kadınların hobi ve mesleki eğitim kurslarına katılabileceği Hanım Evi ve yaşlıların gün boyu vakit geçirebileceği Dede-Torun Evi'ni içinde barındırarak tüm yaş grubuna hitap eden çok amaçlı bir tesis olma özelliği taşıyor.