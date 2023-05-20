Pursaklar'da coşku dolu 19 Mayıs şöleni

Ankara Pursaklar Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesinde coşkuyla kutlandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Pursaklar Belediyesi PYM Tiyatro Atölyesindeki tiyatro öğrencileri tarafından hazırlanan Keşanlı Ali Destanı tiyatro gösterisi ve Gençlik Korosu etkinlikleri ile coşku ile kutlandı.

Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesinde düzenlenen kutlama törenine Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız, öğrenciler ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

"Eğitimden kültüre, sanattan spora büyük başarılara imza atan gençlerimizle geleceğimiz güven altında"

Tiyatro gösterisi ve Gençlik Korosu öncesi açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Bizim gençlerimiz harika işler çıkarıyor. Hayal ettik, çok emek verdik ve bugünleri gördük. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda PYM Tiyatro ekibimizin Keşanlı Ali Destanı oyununu seyrettik. Bütün gençlerimizi ve onları oyuna hazırlayan öğretmenimizi tebrik ediyorum. Eğitimden kültüre, sanattan spora büyük başarılara imza atan gençlerimizle geleceğimiz güven altında. Başarılarınız daim olsun gençler" dedi.

Başkan Ertuğrul Çetin'in konuşmalarının ardından gerçekleştirilen Keşanlı Ali Destanı tiyatro oyunu ve Gençlik Korosu etkinlikleri seyircilerin büyük beğenisini kazanırken, dakikalarca ayakta alkışlandı.