Pursaklar'da coşku dolu 23 Nisan kutlamaları

Pursaklar Yaşam Merkezinde gerçekleştirilen 23 Nisan kutlamalarına Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Belediye Başkan yardımcıları, çok sayıda vatandaş katılım sağlarken çocuklar düzenlenen etkinliklerle eğlence dolu saatler geçirdi.

“Yüzünüzde gülücük hiç eksilmesin”

Günün anlam ve önemine binaen bir konuşma yapan Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "23 Nisanı coşku ve heyecanla kutlamanın onuru ve mutluluğu içerisindeyiz. Bayramın coşkusunu Yaşam Merkezimizde hep birlikte çeşitli etkinliklerle doyasıya kutladık. Çocuklarımızın gözlerindeki heyecanla bir kez daha gururlandık ve umutlandık. Onlar bizim yarınlarımız, geleceğimiz. Çocuk yurdun temelidir. Bu ülkenin geleceği çocuklarımızdır. Yüzünüzde gülücük hiç eksilmesin. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun" dedi.

Belediye Başkanı Çetin'in konuşmasının ardından başlayan etkinliklerde çocuklar; marşlar, halter gösterileri, Halk Oyunları gösterisi, şiir, resim çalışmaları, kukla gösterileri ve Hacivat Karagöz gösterileri ile doyasıya eğlenirken, unutulmaz bir gün yaşadı.

Bayrama yaraşır şekilde Yaşam Merkezini bayraklar ve balonlarla süsleyen Pursaklar Belediyesi ekipleri, çocuklara Türk bayrağı, kırmızı-beyaz balon ve çeşitli hediyeler verirken, büyük bir coşkuyla ve şölen havasında geçen kutlama töreninde düzenlenen etkinlikler, çocuklardan tam not aldı.