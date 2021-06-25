Pursaklar'da duvarlar renklendi

Estetik çalışmalarla ilçeye önemli dokunuşlarda bulunan Pursaklar Belediyesi, ilçedeki gri duvarlara gerçekleştirilen sanatsal resim çalışmalarıyla Ankara'da fark oluşturmaya devam ediyor. Belediye ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu resim çizmeye hazır hale getirilen duvarlar, profesyonel ressamlar tarafından çizilen sanatsal resim uygulamaları ile görsel ve estetik açıdan zenginleştirildi. Ankara'nın simgesi olan endemik bitki türleri, Ankara kedisi, Ankara keçisi ve Ankara tavşanının konu edildiği çalışmalar kısa sürede tamamlanarak ilçe girişindeki duvarlara adeta renk kattı.

‘‘İlçedeki gri duvarları sanat galerisi haline getiriyoruz''

İlçedeki gri duvarları sanat galerisi haline getirdiklerini belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "İlçemizi sürekli yenileyerek ve elden geçirerek Pursaklar'a yakışır bir hale getiriyoruz. Görüntü kirliliğinin önüne geçmek, cadde ve sokaklara estetik bir görünüm kazandırmak için bu tür çalışmaları ilçe genelinde sürdürüyoruz. Ankara ile simgeleşen Ankara Kedisi, Ankara Keçisi, Ankara Tavşanı ve endemik bitki türlerinin resimlerinin çizimleri ile şehrimize özgü değerlere hem sahip çıkıyor hem de bu önemli değerlerin daha bilinir olmasını da amaçlıyoruz" dedi.