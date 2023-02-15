Pursaklar'da eller depremzedeler için semaya kalktı

Pursaklar Belediyesine bağlı Dede Torun Evlerinde, 10 ili etkileyen asrın felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlar ve depremzedeler için program düzenlendi. Saray Dede Torun evindeki programda müftülükten gelen din görevlisi tarafından Kur'an-ı Kerim okunurken, ellerini semaya açan vatandaşlar tarafından hayatını kaybedenler ve depremzedeler için dua edildi.

‘‘Dede-Torun Evimize gelen güzel kalpli büyüklerimiz, depremde vefat edenler ve yaralılar için kalpten dua ettiler''

Pursaklar'da Dede-Torun Evlerindeki büyüklerin ihlasla ve hüzünle depremzedeler için ellerini açtıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘Dede-Torun Evimize gelen güzel kalpli büyüklerimiz, depremde vefat edenler ve yaralılar için kalpten dua ettiler. Allah dualarını kabul etsin. Rabbim, tekrar böyle bir acıyı bu millete, bu devlete yaşatmasın. Hayatını kaybedenleri rahmetle anıyorum. Mekânları cennet olsun. Yakınlarına sabırlar diliyorum'' dedi.