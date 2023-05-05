Pursaklar'da ev hanımlarına özel kültür gezileri başlıyor

Ankara Pursaklar Belediyesi, ilçede ikamet eden ev hanımlarına yönelik tarihi ve kültürel yönüyle ön plana çıkan İstanbul, Nevşehir, Bursa, Konya ve Kastamonu'ya Kültür Gezileri düzenliyor.

Geçtiğimiz yıllarda çeşitli illere kültürel geziler düzenleyen Pursaklar Belediyesi, bu geleneği bu yılda devam ettirerek ilçede ikamet eden ev hanımlara yönelik kültür gezileri için kayıtları almaya başladı.

Temmuz ayında başlayacak olan kültür gezilerinde ev hanımları; doğasıyla, tarihiyle, kültürüyle ön plana çıkan İstanbul, Nevşehir, Bursa, Konya ve Kastamonu'yu yakından tanıma fırsatı bulacak.

“Duyanlar, duymayanlara haber etsin”

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, kültür gezilerinin bu yılda devam edeceğini belirterek, “Geçen sene üç şehre Konya İstanbul ve Bursa'ya düzenlediğimiz gezilerimize bu yıl Nevşehir Kastamonu şehirlerimizi de ekledik. Bu yıl 60 yaş üstü ablalarımız içinde özel gruplar oluşturacağız. Temmuz ve Ağustos ayın havalarımız güzelken bu gezilerimizi gerçekleştireceğiz. Duyanlar, duymayanlara haber etsin. Şimdiden turumuza katılacak olan ev hanımlarımıza keyifli geziler diliyorum” dedi.

18 - 60 yaş arasındaki ev hanımlar, Pursaklar Yaşam Merkezine gelerek, kültür gezileri için kayıt yaptırabilecek.