Pursaklar'da Geleneksel Satranç Turnuvası heyecanı

Geleneksel Satranç Turnuvası düzenledi.

Nezaket Kreş Okulu'nda gerçekleştirilen 3. Geleneksel Satranç Turnuvası'nda çocukları yalnız bırakmayan Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, miniklerin birbirleri ile kıyasıya yarışını izledi. Başkan Çetin, ardından dereceye giren satranç ustalarına hediyelerini takdim ederek, tebrik etti. Nezaket Okulları'nda çocukların gelişimine yönelik birçok farklı alanda etkinlikler düzenlediklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘Geleneksel hale getirdiğimiz satranç turnuvamızla öğrencilerimizin fiziksel ve zihinsel gelişimine katkı sağlıyoruz. Bizler de kreşimizde yerimizi alarak, geleneksel satranç turnuvasını heyecan ile izledik. Minikler fena. İlerleyen yıllarda da çocuklarımızın gelişimine büyük katkı sunan geleneksel satranç turnuvalarımıza devam edeceğiz'' dedi.