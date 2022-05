Pursaklar'da hanımlar Ramazan Bayramı'na hazırlanıyor

Pursaklar Belediyesi Hanım Evleri'nde eğitim gören kursiyerler, Ramazan Bayramı'nda misafirlerini en iyi şekilde ağırlayabilmek için hazırlıklara başladı.

Pursaklar Belediyesi Hanım Evleri'nde profesyonel olarak mutfak becerilerini geliştirme imkanı bulan kursiyerler, Ramazan Bayramı'nda misafirlerine birbirinden güzel ve lezzetli bayram sofraları hazırlayabilmek için el becerilerini konuşturmaya başladı. Kursiyerler tarafından, Ramazan Bayramının vazgeçilmez ikramları olan bayram kömbesi, içli köfte, su böreği, baklava çeşitleri, yaprak sarması ve çocuklara yönelik olarak külahta renkli bezeler gibi birbirinden lezzetli ürünler hazırlıyor.

‘‘Kursiyerler, tadına doyulmayacak bir bayram yaşatacak''

Kursiyerlerin bayram öncesi maharetlerini konuşturduğunu belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Kadınlara her alanda her zaman her şekilde destek veriyoruz. Hanım Evlerimizde eğitim alan kursiyerlerimiz, hem güzel vakit geçiriyorlar hem de yapımı zor ama tadına doyum olmayan lezzetlerin yapımını en ince ayrıntılarına kadar öğreniyorlar. Hanımlar, Ramazan Bayramı öncesi de ortaya koydukları birbirinden lezzetli tatlılarla evlerinde ağırlayacakları misafirlerine, tadına doyulmayacak bir bayram yaşatacak. Yeni beceriler, yeni yetenekler kazanmak isteyen hanımlarımızı Hanım Evlerimizde farklı alanlarda verilen kurslarda eğitim almaya davet ediyorum" dedi.