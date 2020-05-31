Pursaklar'da işletmeler hizmet vermeye hazır

Korona virüs salgını nedeniyle hafta sonu alınan sokağa çıkma yasağı süresince devam eden çalışmalarda yeniden faaliyete girecek olan iş yerlerinde dezenfekte ve hijyen çalışması tamamlandı.

Vatandaşların daha sağlıklı bir ortamda hizmet alabilmesi için restoran, kafe ve kıraathanelerde dezenfeksiyon çalışması yapan ekipler, masaları, sandalyeleri, mutfakları dezenfekte ederek işletmelerin daha hijyenik bir ortamda hizmet vermeleri için detaylı bir çalışma gerçekleştirdi.

“Maske, mesafe ve hijyen”

İlçe sakinlerine güvenli bir ortam oluşturmak için durmaksızın çalıştıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Esnafımızdan ve vatandaşlarımızdan maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymalarını rica ediyoruz. Lütfen sosyal mesafeye dikkat edelim. Sağlık Bakanlığımızın açıkladığı kurallara uymak her birimizin sağlığı açısından önem taşımaktadır. Hemşehrilerimizin bu konuda hassas ve dikkatli davranacaklarını ve kurallara harfiyen uyacaklarına olan inancım tamdır" dedi.

Pursaklar Belediyesi, ayrıca iş yerlerinin rutin olarak dezenfekte çalışmalarının devam edeceğini bildirdi.