Pursaklar'da kar topu oynamak isteyen vatandaşlardan kar küreme aracına sevimli protesto

Pursaklar'da kar topu oynamak isteyen vatandaşlar, belediye ekiplerinin karları temizlememelerini isteyerek, kar küreme aracının önünü kesti.

Pursaklar'da akşamüzeri etkili olan kar yağışı nedeniyle yolların ulaşıma açık olması için hemen harekete geçen Pursaklar Belediyesi, sokakları temizlerken bir sürprizle karşılaştı. Kartopu oynamak isteyen vatandaşlar, Pursaklar Belediyesine ait kar küreme ve tuzlama aracının önüne geçerek sokaklarındaki karın bir süre temizlenmemesini rica etti. Vatandaşların bu taleplerini kırmayan belediye personeli sokaktan geri çekilirken, vatandaşlar keyif dolu dakikalar yaşadı.

Kar topu oynamak için sokaklarının temizlenmesini istemeyen vatandaşları kırmadıklarını belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "'Başkanım hemen tuzlamayın, kar topu oynayacağız' diyen hemşehrilerimizin bu talebini kırmayarak sokağımızı bir süre onlara emanet ettik. Yağan ilk karın tadını doyasıya çıkarmaları için işimizi aksatmak durumunda kaldık. Mahalle sakinlerimiz gece boyu gönüllerince eğlenme imkânı buldular. Günün sonunda ise işimizi yerine getirerek, sokağımızı ulaşımın aksamaması için sağlıklı hale getirdik" dedi.