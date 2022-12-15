Pursaklar'da kursiyerlere eğitim semineri

Pursaklar Belediyesi tarafından Hanım Evleri kursiyerlerine yönelik "İnsan Tanıma Programı Deneyimsel Tasarım Öğretisi" semineri düzenlendi.

Pursaklar Belediyesi Ayşe Hatun Hanım Evi'nde kursiyerlerin insan tanıma becerilerini geliştirmek, iletişimlerini daha kaliteli bir seviyeye getirmek ve kendilerini daha iyi tanıyabilmeleri amacıyla “İnsan Tanıma Programı Deneyimsel Tasarım Öğretisi” semineri düzenlendi. Hanım Evlerinde mesleki kursların yanı sıra kursiyerleri birçok farklı eğitim semineriyle desteklediklerini belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Altınova Ayşe Hatun Hanım Evimizde kursiyerlerimize 'İnsan Tanıma Programı Deneyimsel Tasarım Öğretisi' semineri gerçekleştirdik. Bu seminerle birlikte kendilerini daha iyi tanımalarına, becerilerini doğru bir şekilde kullanırken, doğru bir iletişimle gelişim sürecini en iyi noktalara taşımalarına yönelik önemli bir bilgilendirme ve eğitim seminerini kursiyerlerimizle buluşturduk. İlerleyen süreçte Hanım Evlerimizde gerçekleştireceğimiz farklı seminerlerle kursiyerlerimizin kabiliyetlerini en üst seviyeye çıkarmaya devam edeceğiz" dedi.