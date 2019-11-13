Pursaklar'da kursiyerlerin sertifika heyecanı

Pursaklar Belediyesine bağlı Hüma Sultan Hanımevi'nde, kursiyerler Arapça ve Bilgisayar kursularını tamamlayarak sertifika almaya hak kazandı.

Hüma Sultan Hanımevi'nde, 2019-2020 eğitim-öğretim yılının ilk sertifikaları verilmeye başlandı. 17 kişinin katılımıyla 136 saat eğitim gören Arapça sınıfı ile 15 kişinin katılımıyla 163 ders saati bilgisayar eğitimi verilen kursiyerler, kurslarını başarıyla tamamlayarak MEB onaylı sertifikalarını almaya hak kazandı. Kurslara düzenli olarak katılan ve birçok alanda ileri seviyede eğitim alan kadınlar meslek edinmenin mutluluğunu yaşadı. Kursiyerler kendilerine bu imkanı sağlayan Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne ve eğitmenlere teşekkür etti.

Kursiyerlere tebrik mesajlarını ileten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Toplumu oluşturan en önemli öğenin aile olduğunu hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. Ailenin temeli de hanımefendiler tarafından atılmaktadır. Geçmişten günümüze kadar kendini çok iyi yetiştirmiş bir gelecek nesilleri çok ciddi anlamda etkileyen bir annelerdir. Bizim toplumumuzun da gelişimi ve değişimi için bu noktada annelerimizin eğitimi çok önemli. Hanımevlerimizle biz de buna önem vermekteyiz. Sertifika kazanmaya hak kazanan hanımları kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.