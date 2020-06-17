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Pursaklar'da kurslar kaldığı yerden devam

Pursaklar Belediyesinin Halk Eğitim Merkezi ile birlikte gerçekleştirdiği hobi ve meslek edindirme kursları, normalleşme adımlarıyla birlikte yeniden hizmete açıldı.


Kontrollü sosyal hayat kapsamında Pursaklar Belediyesi Hanımevlerindeki kurslara gelen kursiyerler, ateşi ölçüldükten sonra sınıflara alınıyor. Derslerde maske takan ve sosyal mesafeyi gözeten kursiyerler, eğitimlerine kaldıkları yerden devam ediyor. Pursaklar Belediyesi ve Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile açılan kurdele nakış kursu ve Gümüş kazaz örücülüğü kursunda normalleşme süreciyle birlikte yarım kalan derslerini başarıyla tamamlayan kursiyerler, maske ve mesafe kurallarına dikkat ederek sertifikalarını aldı.


Kursların tekrardan açılmasından dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını belirten Ayşe Yılmaz, ‘‘Korona virüs nedeniyle kurslarımız yarım kaldı. Burada hem zamanımızı değerlendiriyoruz hem de güzel şeyler öğreniyoruz. Bugün de yarım kalan eğitimlerimizi tamamlayarak sertifikalarımızı eğitmenlerimizden aldık. Çok mutluyuz'' dedi.


Telafi eğitimlerinin sonunda sertifika aldıklarından dolayı çok mutlu olduklarını belirten Sevcan Gürpınar, ‘‘Normalleşme süreci ile birlikte yeniden eğitim vermeye başlayan kurslarımızı başarıyla tamamladık. Belediye Başkanımız Ertuğrul Çetin başta olmak üzere bütün eğitmenlerimize çok teşekkür ediyorum'' dedi.

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