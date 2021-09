Pursaklar'da mahalle konakları hizmet vermeye başladı

Pursaklar Belediyesi, özel günlerin yanı sıra sosyal ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapacak olan Altınova Mahalle Konağı ve Karşıyaka Mahalle Konağı'nın yapımını tamamladıktan sonra, mahalle konakları hizmet vermeye başladı.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, iki mahalleye mahalle konağı kazandırdı. Vatandaşlar tarafından taziye, bayramlaşma, mevlit okutma, açık alan spor aletleri, çocuk oyun alanı, kına, toplantı, asker uğurlama, hanımlar matinesi ve özel programlarda kullanılması için iki ayrı salon konsepti ile Pursaklar Belediyesi tarafından inşa edilen 211,50 metrekare inşaat alanına sahip Altınova Mahalle Konağı ve Karşıyaka Mahalle Konağı ilçe sakinlerine hizmet vermeye başladı.

"Her mahallemize ayrı ayrı proje yaparak her mahallemizi birbirinden değerli kılmaya çalışıyoruz"

Mahalle kültürlerini yeniden yaşatmayı amaçladıklarını belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Her mahallemize ayrı ayrı proje yaparak her mahallemizi birbirinden değerli kılmaya çalışıyoruz. Klasik belediyeciliğin yanı sıra Türkiye'ye örnek olan sosyal, kültür ve hizmet belediyeciliğinin her türlü çeşidi yerine getirilmektedir. Hemşehrilerimiz en iyi hizmeti alsın diye bütün projeleri hassasiyetle inceleyerek bir bir hayata geçiriyoruz. Bütçe imkanlarımız dahilinde inşallah her mahallemize önümüzdeki yıllarda mahalle konağı kazandırmaya gayret göstereceğiz. Bu değerli eserin vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" açıklamasında bulundu.