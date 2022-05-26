Pursaklar'da minik öğrencilerin ilk mezuniyet heyecanı

Nezaket Okullarında eğitim gören minik öğrenciler, ilk mezuniyet heyecanını çeşitli etkinlikler düzenleyerek coşkuyla kutladı.

Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesinde düzenlenen mezuniyet törenine İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız, Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıçgil, Belediye Başkan yardımcıları, birim müdürleri, öğrenciler ve veliler katılım sağladı.

"Çocuklarımıza mutlu, aydınlık dolu bir gelecek diliyorum"

Kısa bir açılış konuşması gerçekleştiren Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Okul öncesi eğitimi alan minik öğrencilerimizin mezun olmalarının mutluluğuna İlçe Kaymakamımız Mehmet Yıldız ile katıldık. Emeği geçen öğretmenlerimize ve salonu doldurarak ilgiyle izleyen, alkışlarıyla çocuklarımıza büyük destek veren hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Her birine mutlu, aydınlık dolu bir gelecek diliyorum" dedi.

Protokol konuşmalarının ardından öğrencilerin ortaya koyduğu muhteşem gösteriler izleyicilerin büyük beğenisini kazanırken gösterilerin sonunda Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ilk karnelerini çocuklara tek tek takdim etti.