Pursaklar'da minik ustalar iş başında

Pursaklar Belediyesi tarafından çocukların el becerilerini geliştirerek, üretim yapmalarını sağlamayı ve kapasitelerini arttırmanın amaçlandığı etkinlikte çocuklar, hayal dünyalarındaki ahşap oyuncakları ortaya çıkarmak amacıyla testere, zımpara ve matkap aracılığıyla yeni oyuncaklarını üretmeye başladı.

‘‘Geleceğimizi imar edecek olan çocuklarımızı en donanımlı bir şekilde yarınlara taşımayı hedefliyoruz''

Nezaket Okullarından çocukların el becerilerinin gelişimine, hayal kurabilmelerine, üretebilmelerine yönelik çeşitli eğitimler verildiğini belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Nezaket Kreş ve Anaokulu'ndaki miniklerimiz hayal ettikleri ahşap oyuncakları testere, zımpara torna ve matkap kullanarak kendileri tasarladılar. Öğrencilerimizin dikkat sürelerinin azalmaya başladığı günümüzde yeni atölye ortamları kurarak, geleceğimizi imar edecek olan çocuklarımızı en donanımlı bir şekilde yarınlara taşımayı hedefliyoruz'' dedi.