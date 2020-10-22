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Pursaklar'da muhtarlara modern binalar

Pursaklar Belediyesi tarafından Tevfik İleri Mahallesi’ne yapılan yeni muhtarlık binası hizmete açıldı.

Pursaklar Belediyesi tarafından Tevfik İleri Mahallesi'ne yapılan yeni muhtarlık binası hizmete açıldı.


Pursaklar Belediyesi, mahalle muhtarlarının daha iyi şartlarda hizmet verebilmeleri için modern mahalle muhtarlık binalarından birini daha Tevfik İleri Mahallesi'nde hizmete açtı. Tevfik İleri Mahallesi Muhtarlığının anahtarı, Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin tarafından Mahalle Muhtarı Veysel Balcı'ya korona virüs tedbirleri nedeniyle düzenlenen sade açılış töreni ile teslim edildi.



‘‘Muhtarlarımıza hemşehrilerimize daha kaliteli hizmet verebilecek bir çalışma ortamı oluşturuyoruz''


Belediye olarak yeni bir muhtarlık binasını daha hizmete açtıklarını belirten Pursaklar Belediye Başkanı Çetin, "Muhtarlarımızın görevlerini daha iyi yapabilmelerine destek olmak için, çalışma koşullarını iyileştirmek için yeni muhtarlık binalarını belediye olarak tasarlayıp yapımını üstleniyoruz. Muhtarlarımıza mahalle sakinlerine daha kaliteli hizmet verebilecek bir çalışma ortamı oluşturuyoruz. Modern mahalle muhtarlığımız, Tevfik İleri Mahallesi muhtarımız Veysel Balcı'ya ve mahalle sakinlerimize hayırlı olsun. Açılışını gerçekleştirmiş olduğumuz muhtarlık binamızda güzel hizmetlerde bulunmasını temenni ediyorum" dedi.


Muhtar Balcı, mahallerine modern muhtarlık binası kazandıran Başkan Çetin'e mahalle sakinleri adına teşekkür etti.

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