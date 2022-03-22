Pursaklar'da Nevruz coşkusu

Baharın gelişini müjdeleyen Nevruz, Pursaklar'da Şehit Murat Düger Ortaokulunda düzenlenen etkinliklerle büyük bir coşkuyla kutlandı.

Türk tarihinin ve kültürel değerlerin içerisinde önemli bir yere sahip olan Nevruz münasebetiyle Şehit Murat Düger Ortaokulunda düzenlenen kutlamalara İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız, Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıçgil, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Okul bahçesinde Nevruz ateşinin yakılması ile birlikte başlayan kutlamalar, Kaymakam Mehmet Yıldız, Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ve öğrencilerin katıldığı, ateşin üzerinden atlama, demir dövme, yumurta tokuşturma ve çeşitli yarışmalarla devam etti.

‘‘Orta Asya'dan Anadolu'ya gelen geleneği ilçemiz öğrencileri ile birlikte yaşadık''

Dünyanın dört bir yanında olduğu gibi Pursaklar'da da Nevruz'u heyecanla karşıladıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Baharın gelişini müjdeleyen Nevruz Bayramı'nda, İlçe Kaymakamımız Mehmet Yıldız ile ateşin üstünden atladık, demir dövdük ve yumurta tokuşturduk. Orta Asya'dan Anadolu'ya gelen geleneği ilçemiz öğrencileri ile birlikte yaşadık. Çocuklarımıza ve gençlerimize bizi bir ve bütün kılan ortak geçmişimizi sürekli hatırlatıp canlı tutarak, gelecek nesillere aktarılması için çaba sarf etmeye devam edeceğiz'' dedi.