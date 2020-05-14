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Pursaklar'da okul duvarlarına renkli dokunuş

Pursaklar Belediyesi tarafından ilçede bulunan okul duvarları boyanarak, resimler çiziliyor.


Pursaklar Belediyesi, ilçe merkezindeki okul duvarlarını renkli hale getiriyor. Belediye ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarla resim çizmeye hazır hale getirilen okul duvarları, ressamların hünerli ellerinden çıkan çalışma ile adeta bir sanat galerisi haline geldi. Merkez Mahallesi'nde bulunan Satı Öztürk İlkokulunun boş duvarlarına gerçekleştirilen boyama çalışmaları ilçe merkezine adeta renk kattı.


Pursaklar'ı güzelleştirmeye yönelik adımlar attıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘Korona virüs sürecinde hemşehrilerimizin yüzünde tebessüm oluşturmak ve sanatı sokağa taşımak için okullarımızın duvarlarını sanat eserine dönüştürdük. İlçemizi sürekli yenileyerek ve elden geçirerek Pursaklar'a yakışır bir hale getiriyoruz. Pursaklar'ı farklı kılan bu çalışmamız, sanata verdiğimiz değerin de en önemli göstergesidir. Okul duvarına yapmış olduğumuz bu sanatsal çalışma ile çocuklarımızın ufkunu açıyor, aynı zamanda onları sanatsal resimler yapma yönünde de teşvik ediyoruz. Pursaklar Belediyesi olarak daha nice özgün projelere imza atarak ilçemizi güzelleştirmeye devam edeceğiz. Hemşehrilerimizin de bu güzel eserlere sahip çıkacaklarına, çevreyi ve doğayı özenle koruyacaklarına olan inancım tamdır'' dedi.

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