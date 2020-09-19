Pursaklar'da okullar yüz yüze eğitim öncesinde dezenfekte edildi

Pursaklar Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında ilçede bulunan tüm okulları 21 Eylül'de başlayacak olan eğitim-öğretim dönemi öncesinde dezenfekte ediyor. Okulların açılış tarihi olan 21 Eylül'ün yaklaşması ile birlikte Pursaklar Belediyesi ilçede bulunan ana sınıfı ve ilkokullarda temizlik seferberliği başlattı. Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin'in denetiminde Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünce gerçekleştirilen dezenfekte çalışmalarında derslikler, giriş kapıları, lavabolar, kapı kolları, koridorlar, idari binalar, sosyal alanlar, kafeteryalar, salonlar, eğitim materyalleri ve oyun alanları steril hale getirildi.

‘‘Hemşehrilerimizin içleri rahat olsun''

Okullarda gerekli tüm noktalarda ayrıntılı çalışmaların sürdürüleceğini belirten Başkan Çetin, "Okulları detaylı bir şekilde dezenfekte ediyoruz. Okullarda çocuklarımızın temas ettiği her noktayı dezenfekte ediyoruz. Hemşehrilerimizin içleri rahat olsun. Hijyen tedbirlerini en üst seviyede uygulamaya devam ediyoruz. Yaptığımız ilaçlama çalışmaları uzun süre etkisini gösteriyor. Pursaklar Belediyesi olarak eğitime her zaman destek olmaya devam edeceğiz. Belli periyotlarla Milli Eğitim Müdürlüğümüzle koordineli olarak okullarımızda dezenfekte çalışmalarını sürdüreceğiz. Lütfen maske, mesafe, temizlik kurallarına dikkat edelim. Yeni eğitim öğretim döneminin şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.