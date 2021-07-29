Pursaklar'da parklar korona virüse karşı güven altında

Pursaklar Belediyesi, gece gündüz demeden vatandaşların ve çocukların yaşam alanlarında korona virüse maruz kalmamaları için hassasiyetle çalışmalarını sürdürerek, çocukların vazgeçilmezi olan parkların daha hijyenik olması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda çocuk oyun parklarında bulunan oyun grupları ve spor aletleri özel dezenfektanlarla bakteri ve virüslere karşı dezenfekte ediliyor.

Yoğun temizlik ve dezenfekte işlemlerini sürdürdüklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Çocuklarımızın eğlence alanlarından olan oyun alanlarında virüs kaynaklı salgın hastalıkların önüne geçmek amacıyla düzenli olarak dezenfekte ediyoruz. Korona virüs ülkemizden sökülüp atılana kadar çalışmalarımıza durmadan devam edeceğiz. Ailelerimizin parklara gitmeleri durumunda sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarını ihmal etmemeleri çağrısında bulunuyorum. Virüsten tamamen kurtulup, eski günlerimize en kısa sürede dönebilmemiz için aşılarımızı yaptırmayı ihmal etmeyelim" dedi.