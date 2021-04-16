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Pursaklar'da parklar yaza hazırlanıyor

Pursaklar Belediyesi, yaz mevsimi öncesi park ve bahçelerde bakım, onarım ve ağaçlandırma çalışmalarına devam ediyor.


Yaz aylarının vazgeçilmez mekânları olan park ve bahçelerde havaların ısınmasıyla birlikte çalışmalara hız verildi. Pursaklar Belediyesi, ilçe genelinde virüsle mücadelede dezenfekte çalışmalarını tüm yoğunluğuyla sürdürürken, diğer taraftan da vatandaşların dinlendiği ve nefes aldığı park ve yeşil alanlarda yapılan peyzaj düzenleme çalışmalarıyla sosyal alanları yaza hazırlıyor. Park ve bahçelerde yapılan çalışmalar hakkında ekiplerden bilgi alan Başkan Ertuğrul Çetin, makası eline alarak ağaçların dallarını tek tek budadı.


Yaz aylarının vazgeçilmez mekânı olan park ve bahçelerde peyzaj düzenlemelerine hız verdiklerini belirten Başkan Çetin, "Hemşehrilerimizin sağlığı ve huzuru için ekiplerimiz ilçemizin tüm noktalarında fidan dikimi, çim biçme, budama, bakım ve onarım faaliyetlerine titizlikle devam ediyor. Belediye olarak yeşil alanların artırılmasına yönelik çalışmalarımızı her geçen gün artarak sürdürüyoruz. Daha yeşil bir Pursaklar için çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek” dedi.

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