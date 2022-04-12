Pursaklar'da pazar yerleri denetim altında

Pursaklar Belediye Başkanı Çetin, Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile birlikte Ramazan ayında vatandaşların, sağlıklı ve güvenilir ortamlarda alışveriş yapabilmeleri için Pazar denetimlerine titizlikle devam ediyor.

Pazar yerlerindeki ürünleri teker teker inceleyen Başkan Ertuğrul Çetin, ilçe halkının kaliteli hizmet alabilmesi ve herhangi bir mağduriyete maruz kalmaması için yoğun denetim çalışmaları yürüttüklerini ifade etti.

‘‘İlçe sakinlerimizin, sağlıklı gıda tüketmeleri büyük önem arz ediyor''

Vatandaşların huzurlu bir Ramazan ayı geçirebilmeleri için denetimleri yoğunlaştırdıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Ramazan ayı nedeniyle tüketimi çok olan gıdalar başta olmak üzere hemşehrilerimizin, sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşabilmeleri için denetimlerimizi sıkılaştırdık. İlçe sakinlerimizin, sağlıklı gıda tüketmeleri büyük önem arz ediyor. Zabıta Müdürlüğü ekiplerimizde, tüketici sağlığının korunması amacıyla gıda hareketliliğinin yoğun olduğu Pazar yerlerinde ekstra önlemler alıyor. Vatandaşlarımızın, huzurlu ve sağlıklı bir ramazan ayı geçirmesi için denetimlerimiz artarak devam edecek" dedi.