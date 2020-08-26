Pursaklar'da "Purbal" hasadı

Pursaklar'ın Sirkeli Mahallesi'nde doğal yöntemlerle üretilen balın markalaşması ve kalitesinin artırılması amacıyla belediye tarafından bal üretimi gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin önderliğinde Pursaklar halkına Purbal'ı anlatmak, vatandaşlar arasında tanınır hale getirerek üretimini teşvik etmek amaçlanıyor.

Pursaklar halkını üretime yönlendirmeyi amaçladıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Yüksek kaliteli hava ve bitki örtüsüne sahip Sirkeli bölgemizde ilk bal hasadını yapıyoruz. Mart ayında biz bu işe başlarken Sirkeli'de bal olmaz diyenler vardı. Allah'a hamdolsun bugün yüzde yüz doğal, yoğun aromalı geven balını ürettik. Purbal ismini tescilledi. Sirkeli'de arıcılığın yaygınlaşmasını istiyoruz. Ürettiğimiz balları da ilçemizde yaşayan yetim ve muhtaç ailelere dağıtacağız. Arı gibi çalışmaya üretmeye ve üreteni de desteklemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Geven balının faydaları

Soğuk algınlığı ve grip, enfeksiyon, kronik yorgunluk ve astıma şifa sağlıyor. Kalp rahatsızlıkları, böbrek rahatsızlıkları, mide ülserleri gibi rahatsızlıklara da iyi gelen geven balı, ayrıca çeşitli alerji ve yaralara, hazım sorunlarına da iyi geliyor. Kemoterapi nedeni ile ortaya çıkan iştahsızlığı da ortadan kaldırıyor.