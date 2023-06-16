Pursaklar'da PYM kursiyerlerinden yıl sonu gösterisi

Pursaklar Belediyesi Yaşam Merkezi'ndeki kurslarda eğitim alan kursiyerler, hazırladıkları resim sergisi, halk oyunları ve müzik resitali ile programa katılanlara unutulmaz anlar yaşattı.

7'den 70'e her yaştan vatandaşa kültürel, bilimsel ve sanatsal kurslarla sosyalleşme imkanı sağlayan Pursaklar Belediyesi, Yaşam Merkezi'nde eğitim gören kursiyerler için yıl sonu gösterisi düzenledi. Şehit Salim Akgül Parkı Amfi Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen yıl sonu gösterisinde kursiyerler, resim sergisi, çocuk halk oyunları, genç halk oyunları, Çocuk Korosu, bağlama-gitar ve solo türkü gösterileri ile programa katılan Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ve vatandaşlara unutulmaz dakikalar yaşattı.

‘‘Pursaklar Belediyesi olarak ilçemizde kültür ve sanat konusunda hizmetlerimiz artarak sürüyor''

Yıl sonu gösterilerinde tüm eğitmen ve kursiyerleri kutlayan Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘Pursaklar Belediyesi olarak ilçemizde kültür ve sanat konusunda hizmetlerimiz artarak sürüyor. Büyük bir istekle eğitimlere katılan kursiyerlerimiz, bir yıl boyunca öğrendikleri becerilerini sergileme fırsatı buldu. Aldıkları eğitimlerin ardından birbirinden güzel eserlerle bizlere unutulmaz anlar yaşatan kursiyerlerimizi tebrik ediyorum. Kültür ve sanatın her alanında yer almaya devam edeceğiz'' dedi.