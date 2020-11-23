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Pursaklar'da sağlıklı yarınlar için bomboş sokaklar

Pursaklar Belediyesi, ilçe sakinlerinin sağlığı, huzuru için gece gündüz demeden hizmet etmeye aralıksız devam ediyor.


Pursaklar'da koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte belediye ekipleri temizlik çalışmalarını yoğunlaştırdı.


Pursaklar genelinde belediye ekipleri, temizlik ve dezenfekte işlemlerini gerçekleştirirken dışarıda sadece sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla genelge kapsamı dışı bırakılan işletmelerin çalışanlarıyla sağlık çalışanlarının olduğu, diğer vatandaşların ise çoğunlukla yasağa uyduğu görüldü.


Belediye personelin çalışmalarını denetleyerek ilçe sokaklarını tek tek gezen Başkan Ertuğrul Çetin, yeni kurallara ve sokağa çıkma yasağına Pursaklar halkının eksiksiz uyması üzerine sosyal medya üzerinden mesaj yayınlayarak teşekkür etti.


‘‘Konulan yasak ve alınan tedbirlerin amacı milletimizin sağlığını korumak''


Vatandaşların huzur ve sağlığı için çalıştıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Sokağa çıkma kısıtlamasına uyan hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum. Konulan yasak ve alınan tedbirlerin amacı milletimizin sağlığını korumak için. Koronavirüs ile mücadelemizde maske, mesafe ve temizlik başta olmak üzere konulan tüm kurallara eksiksiz uyarak bu beladan en kısa sürede kurtulacağımıza olan inancım tamdır'' dedi.

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