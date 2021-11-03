Pursaklar'da sanat dolu bir akşam

Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesi'nde "Leyla ile Mecnun" oyunu tiyatroseverlerle buluştu.

Tarihe ışık tutan, kültürel ve sanatsal gösterilerin hayat bulduğu, 679 sandalyesi ile Ankara'nın en büyük sahnesi olma özelliğini taşıyan ve 200 metrekare sahne alanı ile ülke standartlarında en büyükler arasında yerini alan Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesi'nde "Leyla ile Mecnun" oyunu tiyatroseverlerle buluştu. Oyuna Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıçgil, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve sanatseverler büyük ilgi gösterdi.

‘‘Devlet Tiyatroları Pursaklar'da gerekli ilgiyi görüyor''

Pursaklar halkının tiyatroya olan ilgisinden büyük bir memnuniyet duyduğunu belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesi'nin açıldığı günden bu yana ilçemizde gerekli ilgiyi gördüğünü düşünüyorum. Gençlerimizin de tiyatro oyunlarına göstermiş olduğu ilgi bizleri bir hayli memnun ediyor. İlçemizde sanat dolu günler hız kesmeden devam edecek. Pursaklar için gece gündüz çalışıp geleceğimizi inşa ederken, diğer yandan da kültürel ve sanatsal etkinliklere yönelik yatırımlarımız artarak devam edecek” dedi.