Pursaklar'da Şehit Salim Akgül Parkı yenilenen yüzü ile yaza hazır

Pursaklar Belediyesi, ilçe halkına yeni nefes alanları ve yeni yaşam alanları kazandırıp, kişi başına düşen yeşil alan sayısını her geçen gün artırırken deforme olan parklarda yenileme çalışmalarını da bir bir tamamlamaya devam ediyor.

Şehit Salim Akgül Parkı'nın etrafındaki yeşil oranın artıran Pursaklar Belediyesi, vatandaşların parklarda saatlerce dinlenip vakit geçirebileceği, çocukların koşup oynayabileceği ve gençlerin arkadaşlarıyla oyunlar oynayıp gönüllerince eğlenebilmeleri için oyun parklarını ve dinlenme alanlarını baştan sona yeniledi.

‘‘İlçe sakinlerimizin yenilenen Şehit Salim Akgül Parkında, daha keyifli ve daha özgür vakit geçirmelerini temenni ediyorum''

Park ve bahçelerin vatandaşların günün yorgunluğunu, stresini atabileceği ve rahatlayacağı yerler haline getirmek için çalıştıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘Modern ve yaşanabilir kentlerin olmazsa olmazı, yeşil alan ve dinlenme alanlarını daha kullanışlı hale getirmek adına var gücümüzle çalışıyoruz. Günün koşuşturmacası içinde hemşehrilerimizin kendilerine zaman ayırabilecekleri, sağlıklı bir yaşam için spor yapabilecekleri mekânlar oluşturuyoruz. İlçe sakinlerimizin yenilenen Şehit Salim Akgül Parkında, daha keyifli ve daha özgür vakit geçirmelerini temenni ediyorum. İlçemizdeki parklarımızın sayısını artırmaya ve hali hazırdaki parklarımızın bakım ve tadilatlarını en iyi şekilde gerçekleştirmeye devam edeceğiz'' dedi.