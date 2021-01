Pursaklar'da sevgi engel tanımıyor

Ankara Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Belediye bünyesinde engelli kadrosunda çalışan Hüseyin Işık ve Eda Tepe'nin nikâhını kıydı.

Tedbirler nedeniyle hayatın kısıtlandığı bu dönemde, Hüseyin Işık ve Eda Tepe'nin engel tanımaz aşkına, korona virüs de engel olamadı.

Saray Nikâh Salonu'nda korona virüs tedbirlerine uyularak gerçekleştirilen nikâh töreni ile dünya evine giren çiftin mutluluğuna, yakınları da ortak oldu.

Başkan Ertuğrul Çetin, bir ömür boyu sürecek birliktelik için imzaların atılmasının ardından nikâh cüzdanını geline verip, çifte bir ömür boyu mutluluklar diledi.

‘‘Her işi hakkıyla yerine getiren Hüseyin kardeşime bir ömür boyu mutluluklar diliyorum''

Genç çiftlere iki cihan saadeti dileyen Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘14 yıldır belediyemiz de çalışan, bedensel engel raporu olmasına rağmen verdiğimiz her işi hakkıyla yapan kardeşim Hüseyin Işık ve Eda Tepe‘nin nikâhını kıydık. Genç çiftimizin hayatlarının her döneminde huzurlu, mutlu olmalarını diliyorum. İyi ve kötü günde her zaman birbirlerine destek olmalarını temenni ediyorum'' dedi.

Nikâh töreninin ardından Başkan Ertuğrul Çetin, mutlulukları gözlerinden okunan genç çifte bir hafta balayı tatili hediye etti.