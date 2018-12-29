Pursaklar'da sokak hayvanları unutulmuyor

Pursaklar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Hüma Sultan Hanım Evi üyeleri ve Temizlik İşleri Bayat Ekmek toplama ekibi dört bir koldan çalışıp doğadaki hayvanlara yiyecek bıraktı. Pursaklar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki fırınlardan topladığı bayat ekmekleri ve aldıkları yemleri doğaya bıraktı. Kış mevsiminde yiyecek bulmakta zorlanan yabani hayvanlar ile sokak hayvanlarının imdadına koşan ekipler, birçok noktaya bıraktıkları yiyeceklerle hayvanların açlıktan ölmesinin önüne geçti. Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından başlatılan Bayat Ekmek Kutusu projesiyle toplanan ekmekler de doğaya bırakılarak hayvanlara can oldu. Belediyenin Hüma Sultan Hanım Evi üyeleri de duyarlılık göstererek ağaçlara taktıkları elmaları kuşlara yiyecek olarak bıraktı. Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, “Her canlının yaşama hakkı var, sokak hayvanlarını unutmayalım” çağrısında bulundu. Başkan Çetin “Uygulamaya koyduğumuz bayat ekmek kutularında toplanan ekmekleri düzenli olarak doğaya bırakıyoruz. Özellikle kar yağdığı zaman doğadaki hayvanların yiyecek bulmaları zorlaşıyor. Bunu da dikkate alarak ekiplerimiz düzenli olarak doğaya yem ve ekmek bırakıyor. Hanım kardeşlerimiz ağaçlara elma asıyor, kaplara su bırakıyor” diye konuştu.